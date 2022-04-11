時序步入第二季，台塑四寶釋出最新展望，烏俄戰爭持續，地緣風險支撐油價，台塑、台化均看好第二季營收會相較第一季成長，南亞則因最大營收貢獻的電子材料受到大陸封城衝擊，預計單季營收與第一季相當或略減，台塑化對於油價也表示，短期油價高點已過，預期油價轉為區間震盪。

台塑(1301)表示，俄烏戰爭爆發以來，國際原油價格上漲，推升原料乙、丙烯成本，加上第二季步入傳統需求旺季，預期第二季石化產品平均價格高於第一季，且台塑第二季歲修廠數減少，開工率比第一季高，產銷量增加，因此，維持先前看法，認為在價、量齊揚下，第二季營業額將比第一季成長。台塑第2季共5個廠安排歲修，比第一季13個廠減少8個廠，且第一季有台電303跳電事故，預期開工率93%高於第一季87%。

南亞(1303)表示，俄烏戰爭持續，國際原油高檔，石化產品價格走揚，但大陸石化新產能陸續投產，影響產品價格走勢，加上通膨、地緣政治衝突 ，及大陸嚴格執行防疫作為，影響下游開動與貨物運輸，不確定因素提高。以南亞第二季來說，雖工作天數較第一季增加，但自3月底以來，大陸上海、昆山等城市實施封控管理，生產及交運受阻；電子材料市場仍受供應鏈長短料等影響，下游客戶優先去化庫存為主；乙二醇部份產線停產，產銷量減少；大陸地區石化 新產能投產，市場更加競爭。整體來說，預計單季營收與第一季相當或略減。

台化(1326)表示，目前市況仍然是受到消息面影響比較多，因而使油價或產品價格起伏不定，市場需求受到制約保守。但若是疫情的控制逐步趨緩，地緣衝突不再惡化，社會認同通貨膨脹回不去了，則油價會維持高位，今後只要油價能穩定在100美元上下，石化產品價格可望隨著穩定，加上旺季勢將延後，則台化的經營會漸入佳境。4月台化有台灣的酚酮、AOR-1及寧波ABS廠安排年度定檢，因此合併營收比3月略減；至於第二季，除了生產日數增加外，也將努力逐步提升市占率，估計合併營收將比第一季成長，售量與售價都成長，而且售量對合併營收的貢獻大予售價。

台塑化(6505)表示，近期美國與國際能源署接連宣佈釋放戰略庫存超過2億桶，且上海持續封城抗疫，使近期大陸其他城市也可能面臨封城，衝擊大陸油品需求，油價上檔承壓，短期油價高點已過，但俄羅斯在布查鎮的戰爭罪行，使歐美制裁俄羅斯態勢再次升高，地緣政治風險支撐油價，預期油價轉為區間震盪。台塑化煉油廠4月因年度定檢，維持每日36.2萬桶運轉，第二季平均每日43.9萬桶(81%)運轉，輕裂廠4月、5月配合下游需求預計90%運轉，第二季利用率與第一季持平。