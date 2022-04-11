近來聯準會（Fed）的政策立場轉趨激進，加上通膨持續飆升，以及烏克蘭戰爭帶來不確定性，將使本周揭開序幕的美股財報季蒙上陰影，部分策略師已經對可能出現的「意外」提高警戒。

根據Refinitiv IBES數據，分析師維持本月初所做的預測不變，仍然預估2022年第一季標普500指數成分股獲利較去年同期成長6.4%，較去年第四季的年增32.1%和去年同期的年增52.8%大幅放緩。

分析師並預期全年企業獲利僅成長約9%。

由摩根大通等大行在周三打頭陣，標普500指數成分股的財報季將於本周登場。

部分分析師擔心物價上漲、薪資上揚再加上金融環境緊縮，可能給一些企業的財務表現帶來壓力，或使年底前的前景蒙上陰影。Cresset Capital Management投資長Jack Ablin表示，第一季的環境非常不同，發生了很多事，看看企業如何應對會是一件很有趣的事。

今年第一季標普500指數一度下挫近13%，但在3月底展開強力反彈並收復失地，惟今年以來，該指數仍然下跌約6%。

今年以來能源等大宗商品價格已大幅飆漲，布蘭特期油價格上漲了32%。烏克蘭戰爭亦加劇了疫情爆發以來對供應和物流問題的擔憂。最近幾周已有部分企業就成本上揚發出獲利警告，例如北美最大的包裝食物公司Conagra Brands，日前已經下修其全年獲利預測。

Cresset Capital Management投資長Ablin表示，我看到資本變得更貴、勞動力變得更貴、大宗商品變得更貴，這就表示公司利潤勢必縮水，除非他們可以轉嫁這些成本，或者轉嫁一些。

以產業來看，分析師認為受惠於原油價格上漲，能源股第一季獲利將較去年同期大幅成長，而原材料股也將享有類似的利多題材。此外，大型銀行股的獲利表現估將較去年同期大幅下滑，因為去年的交易榮景已不復見。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）資深全球市場策略師Scott Wren表示，去年企業獲利從疫情期間的谷底強力反彈，但現在獲利增長已經放緩。這將是邁向正常化的一年，也就是增長速度將減緩，在沒有那些財政和貨幣激勵措施的情況下，這就是市場必須去適應的事。

根據Refinitiv數據，2021年標普500指數成份股的獲利增長達到令人驚嘆的52%。