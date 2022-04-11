歐股周一開局疲弱，法國的藍籌指數受壓。民調顯示，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與挑戰者勒龐(Marine Le Pen)在最終的投票將是勢均力敵。
周一泛歐Stoxx 600指數早市跌3.44點或0.75%，為457.53點。法國CAC 40指數跌0.48%，德國DAX指數跌0.9%，英國富時指數跌0.5%。
馬克宏在第一輪投票領先勒龐，然Ifop的民調顯示，4月24日馬克宏將迎來艱困的決戰，獲51%的支持，而勒龐會贏得49%支持率。
法國資產近期表現不佳，投資人預期勒龐有機會勝選。儘管她已不再支持拋棄歐元，但市場對她提出的保護主義、減稅、國有化等議程感到不安。
法國中小型股指數跌0.2%，法國興業銀行、法國農業信貸銀行、巴黎銀行皆跌在0.4%至5.2%之間。歐股的銀行股指數則上漲0.7%。
法國興業銀行同意將所持有的俄羅斯Rosbank銀行和該行的保險子公司股份出售給Interros資本。後者與俄羅斯超級富豪Vladimir Potanin關係密切。
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