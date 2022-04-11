劍麟3月營收4.14億元 年增8.9％ 16:122022/04/11 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劍麟（2228）自結3月合併營收4.14億元，月增44.75％、年增8.9％；累計今年第一季合併營收達10.69億元、年增8.43％。 劍麟表示，3月營收成長受惠主要客戶拉貨力道穩健，帶動劍麟三大汽車安全關鍵零組件出貨表現，主力產品包括預縮式安全帶精密導管、膝式／側邊安全氣囊與氣簾充氣殼體等，其中預縮式安全帶精密導管營收比重與絕對金額皆持續攀升，持續挹注大陸及波蘭新廠產能稼動率持續拉升，亦同步奠定劍麟營收規模放大。 裝船影響 望隼3月營收年衰退12.05％ 台新投信：危機入市科技股 這題材受惠「破壞式創新」 #劍麟 #預縮式 #安全帶 #導管 #精密 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 星巴克祭優惠 5月底前每周一美式咖啡早鳥價65元 10:552022/04/08 財經 今日股市備忘錄－今日股市備忘錄 04:102022/04/11 證券．權證 全大運》首金搶先出爐 北市大黃瑞棋角力希羅式摘金 17:492022/04/08 體育 盼複製新北經驗 推動桃園共融式公園 16:002022/04/08 生活 孤獨渴望與孤獨為伴：品郭英聲《私風景》攝影集有感 04:102022/04/11 藝文副刊 LCD供需落差大 2022年TV面板迎挑戰－要點2 韓系廠主導 去年OLED面板出貨 04:102022/04/10 產業．科技 必旺精密軸承 提升客戶競爭力 04:102022/04/11 產業特刊 王羽追思會定28日 王馨平視訊見最後一面 04:102022/04/10 娛樂新聞 《秘境傳說：神木遺跡》4／13正式上線 釋出KID林柏昇拍攝花絮 15:262022/04/08 科技 愛酷智能創辦人暨執行長林庭箴 大膽跨界 玩出一片天 04:102022/04/10 專題周報 愛之味分解茶日式綠茶新上市 04:102022/04/10 《旺來報》 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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