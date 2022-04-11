劍麟（2228）自結3月合併營收4.14億元，月增44.75％、年增8.9％；累計今年第一季合併營收達10.69億元、年增8.43％。

劍麟表示，3月營收成長受惠主要客戶拉貨力道穩健，帶動劍麟三大汽車安全關鍵零組件出貨表現，主力產品包括預縮式安全帶精密導管、膝式／側邊安全氣囊與氣簾充氣殼體等，其中預縮式安全帶精密導管營收比重與絕對金額皆持續攀升，持續挹注大陸及波蘭新廠產能稼動率持續拉升，亦同步奠定劍麟營收規模放大。

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