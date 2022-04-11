近日疫情再度升溫，部份學校、企業陸續重啟遠距教學、居家或分流辦公，凱擘及台灣大旗下台灣大寬頻因應民眾家中高頻寬網路使用需求增加，暖心祭出半年期「防疫專案」，提供高品質光纖上網服務及豐富多元的高畫質數位頻道，再加碼送機上盒MyVideo及Disney+無限暢看。另同步推出含數位有線電視服務的「防疫專案升級版」。

即日起，新申辦凱擘大寬頻及台灣大寬頻的「防疫專案」，每月699元優惠價，享有120M光纖上網＋HD99高畫質套餐（合約期6個月），遠端工作、線上學習，或是網購生活用品，隨時都有快又穩的網路連線和每日不間斷的高畫質精采節目，再加碼送OTT影音無限暢看，包括機上盒MyVideo超值月租6個月，以及超夯影音串流平台Disney+3個月，忙碌之餘也能與家人一起飆網、看片，讓新防疫生活更得心應手。

針對想收看即時新聞、掌握最新疫情狀況的民眾，凱擘也推出內含數位有線電視服務的「防疫專案升級版」，月付999元，即可擁有上網、看電視、OTT影音三種優質服務。

「HD99高畫質套餐」提供超過20個優質頻道，防疫窩在家最適合觀賞Cmusic頻道（第219台）最新戶外音樂會，4月22日至4月24日每天上午11點、下午5點及晚上9點，分別推出提琴雙傑（2CELLOS）、邁克爾·盧卡雷利（Michael Lucarelli），及享譽國際的鋼琴家郎朗於世界各大景點的動人演奏。

BBC Earth（第207台）每周一晚上8點5分首播《動物求偶記：幕後特輯》，揭開野生動物節目製作花絮。tvN（第211台）最新爆笑綜藝《第六感3》，每周三晚上10點30分跟著劉在錫一起拜訪知名人士、走訪韓國熱門景點，透過分析找出虛構的場所和物品；引起熱烈討論的《Queendom2》則於每周日晚上6點播出，由少女時代太妍主持，多組女團同日發行單曲並競演，最終獲得K-POP女皇美譽。

Disney+為長時間居家生活帶來更多樂趣，院線強檔推薦由偵探小說女王阿嘉莎克莉絲蒂同名小說改編的《尼羅河謀殺案》，透過嫌疑犯間的愛恨情仇，交織出尼羅河上刺激的懸疑故事；以及改編自百老匯音樂劇並榮獲本屆奧斯卡最佳女配角獎的歌舞片《西城故事》。