momo富邦媒（8454）11日公告3月合併營收約75.3億元，再寫歷史同期最佳表現，年增23.3％。累積1~3月合併營收突破200億元達229.4億元，創下單季歷史次高佳績，年增24.9％，營運持續勁揚。

富邦媒表示，3月份momo網路購物營收較去年同期成長25.5％，業績佔比達94.8％。品類表現也維持高成長，健康休閒、美妝保健、居家生活成長幅度位居前三名。成長動能其一受惠38女王節挹注買氣，在超強回饋的號召下，今年參與的人流年增約為四成。

隨著網路消費習性的養成，今年開學季機車銷售也繳出亮眼的成績，無論速客達、重型機車、檔車皆有不錯的銷售表現。3月時序進入春天，天氣相較不穩定，除了推升雨具銷售外，話題商品石墨烯保暖服飾則持續熱賣。

迎接4月份到來，momo購物網火力全開，全新集點活動攜手宇宙明星BT21，推出7款露營系限量小物，包含萬用的收納包、野餐墊、飲料提袋、束口便當袋、珪藻土杯墊等，更有兼具美觀與機能的家居選物，如帳篷造型面紙套、木紋質感收納箱，讓人窩在家防疫也能輕鬆營造偽出遊的儀式感。

即日起至5月31日，於momo購物網消費集點滿1～6點，即可以1～399元兌換BT21限量周邊商品，包括露營控或BT21粉絲都不容錯過的商品。

除了BT21助陣外，momo為響應環保，《FUN4生活節》即日起至4月30日祭出友善環境的環保好禮，包括下單消費不限金額即可參加抽「Acer環保筆電Aspire Vero」（市價31,900元／限1名）；以及「免費抽WeMo電動機車騎乘券」活動，提供想要體驗WeMo Scooter亞洲最大規模智慧電動機車即時租借服務的會員，於活動期間至momo購物網動動手指參加活動，就有機會獲得限量WeMo免起步價券、折抵騎乘費用的騎乘券（5元／10元），以及momo限定300元折價券。