誠美材料（4960）宣布延攬前鴻海集團面板事業核心成員、現任夏普集團董事許庭禎擔任誠美材料董事，4月11日起生效，希冀藉由許庭禎在面板業多年豐富的經驗，協助誠美材料未來整體營運，強化公司治理。

許庭禎是德州奧斯汀大學電機博士，曾任職於摩托羅拉及應用材料公司，1998年在台灣投入面板產業，曾於奇美電子及群創擔任要職，之後加入蘋果手機主要面板供應商日本顯示器公司（JDI），現為日本夏普集團董事，在全球面板事業布局發展的經驗豐富。

群創現為誠美材最大股東，之前群創在2020年5月曾派董事進入誠美材料董事會，此次作為集團核心要員許庭禎進入誠美材料董事會，深具意義。誠美材目前共有九席董事，許庭禎先生為恆泰國際法人董事的代表人，取代呂維倫。

許庭禎加入誠美材董事會之後，不僅將有助於增進誠美材在布局面板相關事業的廣度，過往在多家大型企業擔任董事，也可借重其經驗，進一步強化誠美材料公司治理，並協助公司轉型之路更順利。

誠美材淡出轉投資昆山恒美光電經營之後，積極朝高值化中、小尺寸產品佈局就發展，逐步收到成效，2021年每股純益1.15元，終止連五年虧損，截至2021年12月底每股淨值提升至15.5元，董事會也通過以資本公積發放現金股利每股0.5元回饋股東。

隨著轉型收到成效，誠美材料財務狀況顯著改善，加上去年底完成46億元銀行聯貸案，以及處份昆山恒美光電帶來現金流，公司於2021年底順利解除銀行團債務協商機制。

誠美材標準型TV產品比重已逐漸下滑，並提升IT、大尺寸TV及高值化產品比重。JDI長期作為蘋果手機的主要供應商，許庭禎在JDI任職期間展現他在中小尺寸深耕多年的經驗，熟稔國際一階品牌合作模式。希望借助許庭禎豐沛的業界經驗與人脈，加速推動公司高值化轉型的步調。

另一方面，對誠美材而言，2022年3月併入夏普的堺顯示產品公司（SDP）是2020年起一直努力耕耘的客戶。SDP現已成為誠美材料僅次於群創的第二大客戶，在許庭禎加入誠美材料董事行列後，預料將有助於強化雙方未來的合作關係，並有助於擴大與夏普在IT及中小領域的合作關係。