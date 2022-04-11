由帛琉主辦的第7屆「我們的海洋大會」(OOC）將於本月13日至14日舉行，外交部今天表示，我國將以台灣(Taiwan)的名義正式受邀與會，總統特使張子敬也以環境保護署署長的正式職稱出席大會並受邀擔任議程講者。

外交部發言人歐江安表示，此次我國突破過往僅以NGO或學者名義參與OOC的模式，是我國參與國際海洋活動層級的一大提升，也顯示我國海洋事務推動成果受到國際的肯定。

我國長期致力於海洋環境及永續發展工作，近年陸續推動設立海洋保護區、自2021年起推動「向海致敬-臺灣海域生態環境守護計畫」、自2020年起推動「向海致敬」政策，並推動海洋保育法立法、永續藍色經濟及維護海事安全等工作，備受國際肯定。

她說，我國長年努力所獲取的成果也將是與會期間與各方分享的議題。我國代表團藉由參與大會將和與國出席貴賓在各種場合交流互動；相關安排及結果，外交部將適時對外說明。

在名稱部分，歐江安表示，我國參與國際活動向以爭取尊嚴及拓展實質參與為最高優先考量。本次我方爭取到以台灣(Taiwan)名義及正式官方職銜參與OOC，為以後參與海洋大會奠定良好慣例與基礎。根據外交部瞭解，過往OOC大會會場內多未陳列各國國旗。本次大會也僅展示共同主辦國美國及帛琉的旗幟。