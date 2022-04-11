為培養青年對家鄉及生長土地的認同感，教育部青年署今年在全國成立26組「學習性青聚點」，規畫百餘場的Dreamer培訓，由學習性青聚點將多年累積的地方經驗與知識凝聚為在地課程，並提供蹲點見習，彼此共學，為青年發掘回留鄉築夢發展的機會。

教育部青年署今天舉辦「在地學習性青聚點啟動記者會」，由行政院政務委員唐鳳、教育部常務次長林騰蛟、青年署署長陳雪玉與學習性青聚點、去年參訓學員代表等一同宣示今年的培訓課程於4月開跑，期盼吸引更多青年加入在地的行列。

青年署去年首次推動成立19組學習性青聚點，共辦理125堂實體與線上課程，培訓1585人次及58名蹲點見習學員。累積過去的執行經驗，今年更擴大為26組學習性青聚點，遍及全台。

位於苗栗縣苑裡鎮的「掀冊工作室（苑裡掀海風）」，劉育育及林秀芃2位創辦人開設一系列地方知識轉譯相關課程，於疫情期間運用資訊科技工具(如：Remo、jamboard)於線上與學員討論地方教育、地方誌書寫技巧；疫情趨緩後，他們帶領青年實地走訪了解苑裡的產業與文史，讓學員從中累積創生觀念。

位於台北市大同區的「逆風劇團」，3位創辦人成瑋盛、陳韋志、邱奕醇長期關注非行少年，今年他們將與紋身、理髮、餐酒館等地方店家攜手合作，開設更多在地職能課程，除了輔導考照，並安排更多機車培訓路線提供青年選擇，希望青年在體驗學習中更認識自己生長的土地。

Dreamer培訓在地課程鼓勵15-35歲對家鄉有夢想、有憧憬的青年參加，有興趣者可至計畫網站（https：／／www.ydachangemaker.tw）註冊資料，完成繳納500元保證金（訓後退還）即可參與，每個人可選擇5場實體課程(線上課程無限制)。