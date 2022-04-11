蘭嶼衛生所公費醫師黃京葦為了強化衛教效果，晒出陽光又清涼的比基尼辣照。（黃京葦提供／莊哲權台東傳真）

醫生好辣！蘭嶼衛生所醫師黃京葦在她的「嶼上急醫黃京葦」粉絲專業貼出健康陽光的比基尼辣照，並詳細列出30條蘭嶼旅遊應注意的衛教事項，她甜甜地恐嚇：若點閱率不高，明年就要改放各種爛傷口的照片，網友狂喊「開始爆動」。

蘭嶼即將進入旅遊旺季，黃京葦貼文列出：小心羊豬狗螃蟹衝出、去海邊或礁岩區請穿著礁鞋、比基尼建議只在玩水時穿著、上涼亭注意屋簷低矮易撞頭、海上活動請尊重達悟傳統文化禁忌 請勿隨意觸碰乘坐拼板舟等等30項衛教，有網友還貼心地新增條文，更多網友說：「圖文不符，還是要按讚」、「開始爆動」、「只看到比基尼正妹」，黃京葦則提醒大家「要點進去看內文」。

黃京葦說，她每年此時都會發衛教文，但是沒人要看，所以今年放大絕招，貼上比基尼照加宣導文，希望吸引大家的眼球，減輕島上醫療資源不足的壓力。她強調，蘭嶼島上只有1間衛生所，醫療資源極度匱乏，尤其是旅遊旺季，門診、急診的量能更難以負荷，最常見的是遊客騎機車自摔，又不愛戴安全帽，常常半夜要起來看診，浪費醫療資源，又很累人。

蘭嶼衛生所公費醫師黃京葦為了強化衛教效果，晒出陽光又清涼的比基尼辣照。（黃京葦提供／莊哲權台東傳真）

蘭嶼衛生所公費醫師黃京葦為了強化衛教效果，晒出陽光又清涼的比基尼辣照。（黃京葦提供／莊哲權台東傳真）

蘭嶼衛生所公費醫師黃京葦為了強化衛教效果，晒出陽光又清涼的比基尼辣照。（黃京葦提供／莊哲權台東傳真）

黃京葦是梨山泰雅族姑娘，從小到大外婆就希望她當醫生，為了實現外婆的願望而學醫，2019年9月1日以公費生到蘭嶼衛生所服務，剛到蘭嶼行醫時，當地老人家聽不懂國語，對陌生人又有戒心，因此努力學習達悟族語，並且每周巡迴6部落居家醫療，獲得當地居民信任，拉近醫病關係。

她說，雖然剛開始常有挫折感，但是她認為還是要秉持醫師的職責堅持下去；另，當地的達悟族人也把這位美女醫師當成自己的女兒，感謝醫護人員在這座小島上的付出，為她祈禱時還會掉眼淚。