一名來自烏克蘭的英國劍橋大學新生近期返回烏克蘭參與對抗俄羅斯的戰事，他說在烏克蘭打勝仗之前不會離開，好學的他強調會找時間跟上學校課程，也會遠距參加學校考試，讓不少網友大讚是真正的愛國者。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自烏克蘭的19歲劍橋大學高材生尼扎洛夫（Nikolai Nizalov），在參加完學校對抗牛津大學的水球大戰幾天後，就返回烏克蘭加入烏克蘭軍隊，參與對抗俄羅斯。

Cambridge student who joined fight against Putin will take exams remotely from Ukraine https://t.co/iwvSrBmM2A — Daily Mail Online (@MailOnline) April 10, 2022

尼扎洛夫主要修習自然科學，好學的他說已經帶著必須修習的課程內容到烏克蘭，他將利用有限的時間盡量跟上課程進度，並且預計用遠距方式參與5月的考試。

「理想上我會在第2年的10月回去，但直到我們贏之前，我不會離開。」如果今年成績不理想，尼扎洛夫也想好了退路，明年向學校申請特殊許可。

尼扎洛夫是在2013年從烏克蘭搬到英國，他來自遭俄軍密集轟炸的烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv），他說回到烏克蘭後心情比較平靜，劍橋的尋常大學生活讓他感到「很怪異」，「我的國家在打仗，但是人們仍正常過生活。」

他說部分友人正在前線作戰，「如果我沒有幫忙，我根本不敢看他們的眼睛」，「在烏克蘭，我們全都一起，我感覺比較平和。」

他說父母親不希望他返回烏克蘭，但可以理解他的決定。

尼扎洛夫返回烏克蘭參軍後暫住在西部城市利維夫（Lviv）的朋友家，他主要擔任隨軍救護人員，在當地接受密集醫療訓練。

他被編入一個烏克蘭9人志願小組，同袍年約30多歲，部份有軍事經驗，這支部隊預計下周前往基輔，本身沒有作戰經驗的尼扎洛夫被分配一支步槍保護自己。

他說屆時他還計畫操作無人機，空投人道物資。

尼扎洛夫的故事公開後，不少網友大讚他是真正的愛國份子，佩服他的勇氣，祝福他好運，不過也有網友反應不該讓毫無訓練的人到前線支援，認為是軍人的責任。