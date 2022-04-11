高雄市議員參選人林慧欣與父親一起催票。（林慧欣提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨高雄市議員初選民調11日由大旗美區打頭陣，「高雄青連線」議員林智鴻、李雅慧等人到美濃區為「高雄正能量」參選人李庭慧服務處催票，呼籲民眾接到民調電話「唯一支持李庭慧」。「邁向過半大聯盟」參選人林慧欣今早11時起從美濃區展開車隊掃街，也與爸爸連袂催票。

民進黨初選民調11日晚間登場，第3選區（美濃等9區）首先登場，李庭慧照既定的行程車隊掃街拚勝選。服務處出動人手不停地透過電話請託催票，尋求大旗美鄉親晚上務必「守電話、顧庭慧」，支持李庭慧，為地方發聲。

「高雄青連線」市議員林智鴻、李雅慧、黃文益及第10選區參選人黃雍琇下午進駐李庭慧服務處，親自打電話為李庭慧催票，拜託鄉親晚間6時到10時30分接到民調電話支持李庭慧。

對於初選競爭激烈，李庭慧表示，對手有政治大咖助選，窒息式的掃街鋪排讓她備受壓力，不過她對選情仍充滿信心，把握民調倒數時間，努力衝刺，尤其有「高雄青連線」學長姐的加持催票，請鄉親今晚為李庭慧守住電話。

林慧欣方面，父親是美濃在地農民，種植美濃小番茄維生，這次林慧欣首次參選，沒有家族龐大是力奧援，今天抽到頭籤，林爸爸特別站上宣傳車真情懇託，拜託大旗美的鄉親，讓慧欣有機會為偏鄉教育、農業努力。

林慧欣的爸爸也曾在臉書表示，他沒有能力給女兒滿山遍野的看板，但可以幫女兒開宣傳車，走遍最熟悉旗美大大小小、各個庄頭。希望用這樣的行動支持女兒，也希望大家能給林慧欣一個為鄉親服務的機會。