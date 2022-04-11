受到原物料價格居高不下，以及市場預期漲價心理，家電買氣持續熱絡，帶動家電業3月、第一季營收高檔，聲寶（1504）、三洋電（1614）、禾聯碩（5283）等家電業者第一季營收均創下近年同期新高。

近一年來因為原物料價格、運費高檔，市場預期漲價心理下，加上因疫情使居家時間增加，具有防疫、抑菌功能的家電買氣提高，帶動一波家電新購、換購熱潮，隨著第二季占營收比重高的空調將進入銷售旺季，業者普遍預期家電銷售還會成長，而夏季缺電問題恐日益嚴重，如果政府能鼓勵汰換高耗能的老舊家電，也會帶動新一波節能家電換購需求。

聲寶3月營收7.5億元、年增12%，累計首季營收23.98億元、年增13.7%，聲寶指出，由於冰箱、洗衣機等新機種上市，以及春節前換購家電旺季，首季冰箱、洗衣機銷售分別有35%、28%的年成長，電視成長亦達25%，隨第二季進入空調銷售旺季，4、5月起空調出貨量漸增，天氣因素仍將影響空調買氣。

禾聯碩因子公司禾聯電器認列中小學班班有冷氣標案，帶動3月營收7.93億元創歷史單月次高、年增52.4%，首季營收17.48億元、年增35.2%。

三洋電3月營收4.61億元、年增20.2%，累計首季營收15.08億元、年增14.1%，為近十年同期新高。三洋電表示，由於三洋家用及醫療冷凍櫃機種齊全，且醫療冷凍櫃因全球疫情在外銷市場快速成長，冷凍櫃從過去占三洋電營收比重不到一成，已成長至17%，今年首季冷凍櫃銷售也有四成的年增率，成為三洋電業績成長主要動能，其它家電銷售則有微幅成長。