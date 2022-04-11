看準國人愛吃烤鴨，世貿國際會館即日起至6月30日推出「揪團吃飯 烤鴨招待」活動，凡於宴會廳或翠庭中餐廳消費指定桌菜每桌9,999元+10％，即贈價值1,680元+10％的招牌明爐片皮鴨一吃兌換券，可於下次使用。

世貿國際會館「揪團吃飯 烤鴨招待」，由行政主廚王書年師傅坐鎮，並融合當代健康的飲食概念，精選11道美味菜色，分別有「開運迎賓五福盤」匯集蜜汁叉燒、水晶蔥油雞、胡麻秋葵、涼拌蜇絲與桂花芋頭，五種不同美味料理，「圓籠櫻蝦玉珍珠」，將豬肉、魷魚、開陽與冬菇切丁與熟糯米、特製醬汁充分拌勻，再入鍋蒸熟，最後灑上酥炸過的櫻花蝦，滋味飄香迷人，「極汁豬腱骨佐鮮蔬」選用帶骨腱子肉，再以多種辛香料醃漬12小時，先醃後烤的豬腱骨外酥內嫩，搭配鮮蔬品嘗豪邁奔放的美味，另外還有「天成一品佛跳牆」、「蒜蓉鮮蝦佐粄條」、「玉露古法鮮石斑」、「田園碧綠杏鮑菇」、「圓盅牛肝菌燉雞」等美饌佳餚，搭配精選港點「爐烤香蔥鹹酥餅」、美味甜湯「椰奶紅豆紫米露」與「寶島季節鮮時果」，澎湃大器的美饌為盛宴畫下完美句點。

世貿國際會館加贈價值1,680元+10％招牌「明爐烤鴨」皮鴨一吃兌換券乙張，供下次使用，特選三公斤宜蘭櫻桃鴨，以掛爐方式烘烤製作，廚師團隊以熟練的烤鴨技藝，完美呈現外皮油亮酥脆、肉質軟嫩多汁。