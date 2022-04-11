搶端午自食與送禮商機，台北大直英迪格酒店推出「龍情放粽」端午禮包，6顆傳統道地的阿嬤思鄉味肉粽，每顆約200公克，搭配龍舟圖騰潮設計、兼具時尚與實用的保冷袋包售價1,080元，5月13日前預訂享早鳥優惠85折，5月16日起陸續出貨，訂購30個以上禮包，享單一地址免運優惠。

大直英迪格酒店「阿嬤思鄉味肉粽 」標榜融合南、北粽製作特色，糯米口感較軟，卻沒有南部粽軟黏。所有用料先以主廚特製獨家醬汁慢火燉煮，粽葉包好的粽子再放入壓力鍋燉煮，讓糯米香氣更加入味。用料部分，嚴選台灣年份較久的糯米，增加Ｑ彈咬勁口感，另採用7：3比例瘦肥肉作為大塊紅燒三層爌肉，入口時自然化開，一點也嚐不出油膩感，另搭配來自雲林北港花生、台中新社鄉冬菇、屏東四重溪鹹鴨蛋，混入新鮮蝦米、阿根廷魷魚，道地呈現阿嬤親手包粽的家鄉味。

禮包以帝王黃和沉穩藍為主色，配上質感皮革提把，袋面印上色彩鮮艷的龍舟圖騰，除了尊崇傳統精細的工藝精神，也呼應國寶級匠人劉清正「阿正師」替飯店純手工打造的龍舟大型藝品，最後展現後疫情時代，台北大直英迪格為「舟遊世界」做準備。