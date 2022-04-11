台鋼集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）11日公告，2022年3月份自結合併營收為新台幣13.16億元，較去年同期成長44.32％，再創新猷，累計第一季合併營收為30.25億元，較去年同期增加30.57％。

春雨表示，3月份不僅合併營收創歷史新高，台灣與印尼營收雙創新高，其中台灣營收較前一年度同期成長91.51％，主要是受到國際鋼價上漲、中鋼調漲第2季盤價，以及農曆新年過後客戶補庫存等因素所致；印尼疫情持續降溫，基建陸續展開，營收成長47.94％；大陸地區受到疫情封控停工影響，3月份營收比去年同期減少10.9％，此次停工對財務及業務尚無重大影響。

全球鋼市自去年第4季至今年第1季一路上下震盪，但因通膨壓力持續上升，帶動國際原物料行情高漲，另受俄烏戰爭影響，鋼鐵供給下滑也衝擊航運的順暢，因此促使鋼價上漲。繼美國線材飆高之後，歐洲線材價格亦創歷史新高，全球鋼市確定由谷底反轉向上，預期這波鋼價上漲動能，可持續帶動第二季的旺季前景。

春雨表示，國際鋼價反轉，中鋼第二季盤價大漲2,200元，由於扣件外銷訂單交期通常3個月以上，甚至長達半年，下游扣件業者擔心成本增加，急於搶料減少損失，公司3月份訂單明顯上升。春雨受惠於握有充足且穩定料源，將不會受盤價上漲衝擊。因應原料及生產用物料價格調升，將重新檢視報價，以守住獲利，公司對第二季營運展望抱持樂觀。