美國拜登政府設定在2030年以前將電動車於美國國內新車銷售量之占比提升至50％之目標，資誠（PwC）指出，電動車軟體發展、硬體製造及充電設備之製造與建置，將成為未來5至10年美國產業發展重點，也掀起台灣電動車供應鏈赴美投資熱潮。

資誠（PwC）稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人日前受邀參加美國在台協會（AIT）商務組與經濟部國際貿易局舉辦之「台灣電動車供應鏈赴美投資研討會」，針對台商投資美國常用之稅務架構進行分析，並介紹於聯邦及州層次分別可能衍生之稅負及可運用之租稅優惠，並說明台商外派員工至美國可能面臨之稅務及簽證議題，提醒台商赴美前應進行全盤分析。

蘇宥人表示，台商赴美設廠初期因資源匱乏，經常需要外派台灣員工赴美支援美國工廠作業，除員工個人所得稅及是否具有合法工作身分外，應特別留意是否造成台灣公司在美國之稅務風險。

「台灣電動車供應鏈赴美投資研討會」亦邀請美國能源部之代表 Samuel Gillard分享電動車電池之應用以及台灣電動車供應鏈在美國之發展機會，MIH電動車開放平台鄭顯聰執行長分享電動車生態系統、上下游競合之實務經驗，以及美國電動車製造業的未來趨勢。此外，主辦單位亦遠端與德州、密西根州及俄亥俄州之政府代表與產業專家連線，介紹目前電動車產業於各州之發展情況以及各州政府能提供台商之協助。

至於美國再生能源的投資環境，蘇宥人於「美台TTIC再生能源、儲能投資及貿易合作研討會」中，也特別介紹台商投資美國常用之稅務架構、美國再生能源投資設點考量、針對再生能源產業可運用之租稅優惠，亦說明台商赴美投資營運初期跨境人才調派可能面臨之稅務及簽證議題。

蘇宥人表示，投資設點不能只考量州所得稅率，包括自然資源、客戶所在地及產業聚落，如水力發電、風力發電、太陽能發電等，都會影響台商落地營運，這些要素都應是設點的重要考量。

此外，「美台TTIC再生能源、儲能投資及貿易合作研討會」遠端連線美國能源部代表 Andrew Moyseowicz及羅德島州商務廳長Stefan Pryor，說明再生能源的投資環境、政府補貼政策及租稅獎勵措施，亦邀請GE詹凱?採購經理及Fluence宋美欣採購總監介紹儲能及再生能源供應鏈及相關產品，和與會來賓深化產業上下游之合作契機。

蘇宥人指出，美國市場在後疫情時代的經濟復甦能量及高科技發展動能，加上拜登政府強調「美國製造」推動全球供應鏈重組，強化了台商布局美國供應鏈的動機，以及增加對美投資，建議台商可以透過美國商務部及AIT的資源，更了解各產業供應鏈在全美各地的投資環境、並直接於州政府經濟發展單位接洽投資或稅務優惠事宜。

為吸引欲拓展美國市場之外國廠商，美國商務部將於2022年6月26日至6月29日舉辦「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Summit），由美國商務部代表及全美50州經濟發展局代表介紹投資環境、產業趨勢及最新投資機會等主題，並能與全球各產業代表接觸洽談合作計會；除了在National Harbor, Maryland（靠近華盛頓特區）的主要會場外，AIT亦會針對台灣電動車產業、再生能源及半導體產業安排專屬附加行程。