國發會日前率同環保署、經濟部、科技部、交通部及內政部正式公布台灣「2050淨零排放路徑」，並提出「四大轉型策略」、「兩大治理基礎」與「十二項關鍵戰略」，整合跨部會資源，共同擘劃台灣2050年達成淨零排放目標。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，KPMG安侯建業在台灣深耕70周年，秉持長期陪伴客戶，提供專業審計、稅務、顧問、法律服務，協助客戶進行ESG轉型。

針對國發會四大轉型策略能源轉型，陳俊光指出，KPMG安侯建業設有跨功能別之氣候變遷與企業永續發展團隊及綠能產業服務團隊，鏈接豐富的全球資源及在地網絡，提供再生能源產業高品質的整合性服務。因應產業轉型，也長期關注運具電氣化，洞察分析電動車全球趨勢、供應鏈等議題，企業ESG轉型東風已起，KPMG亦萬事俱備準備好了。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行長吳麟說明，回應國發會兩大治理基礎-科技研發與氣候法制，KPMG安侯建業同樣於自身營運進行數位轉型，投資數位審計平台並成立數位創新服務團隊，提升企業善用數據與數位化。

除此之外，KPMG具備全球網絡資源，以聯合國永續發展目標SDG17–發展夥伴關係為核心，長期以來作為產官學界重要政策諮詢單位，善盡社會公民義務，未來也將進一步協助政府推動氣候變遷法、能源管理法、綠色金融等相關淨零排放法案落地，同樣以大帶小模式輔導台灣企業逐步建構永續競爭力。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興進一步指出，因應全球碳關稅議題，國發會十二項關鍵戰略涵蓋三項推動原則-短期減量、長期投資與產業轉型、末期抵減，短期推動台灣以發展再生能源，降低現今高達97.4％進口能源依存度，長期則預計擴大投資九千億元於民生與運具電氣化，以及研發氫能、生質能、碳捕捉技術，並搭配發展自然碳匯進行抵減。

此次淨零排放路徑中企業最關心的碳費議題，目前已預定四月送交立法院審議，企業在因應國家淨零政策上，必須把握轉型黃金時機，同樣透過減量、投資與抵減部署企業2050年前低碳轉型路徑。