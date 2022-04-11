「甜姐兒」侯佩岑是演藝圈的氣質女神，同時她也是幸福媽咪代表，保養有術的她，沒有讓歲月在臉上留痕跡，完全看不出是43歲的美魔女，而不吝嗇分享美照的侯佩岑，今（11日）則曬出套裝穿搭，氣質扮「侯秘書」，美照吸引網友留言狂讚。

侯佩岑稍早在網上曬穿搭照，放下一頭長髮的她以襯衫搭配西裝外套和短褲入鏡，侯佩岑氣質扮「侯秘書」，畫面絕美，搭配侯佩岑一雙電力十足的大眼睛，讓她整個人散發熟女魅力，網友看了紛紛大讚：「好美呦 喜歡」、「侯秘書好漂亮哦」、「很有個性美」。

侯佩岑不只美照吸睛，親民的侯佩岑日前還透露，覺得最近有些照片拍起來不太像自己，侯佩岑不解是化妝方式改變，還是濾鏡修圖的關係，不過，侯佩岑也強調：「真的沒做什麼」，侯佩岑還直接曬無濾鏡、零修圖照片，只見侯佩岑肌膚依舊白皙光亮、五官俏麗，不管是臉蛋或身材都看不出歲月痕跡，43歲狀態好到驚人。

其實，侯佩岑去年因帶著老公黃伯俊、媽媽林月雲參與大陸真人秀《婆婆和媽媽2》，意外讓林月雲過去不倫戀搬上檯面，母女都因此成為話題人物，侯佩岑還為此沉寂1年多，直到上個月才公開露面，儘管侯佩岑自嘲她好像有招黑體質，不過她仍高EQ表示，「我會自己消化這些負面的東西，也會盡量正向去排解。」