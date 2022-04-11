國內今(11)日新增439例本土個案，根據疾管署最新公布的全國確診地圖發現，今天又有1縣市變色，新竹市今年累計病例共59例，顏色深了一階，變成次深褐色，目前共有7個縣市都呈現累計病例破百的深咖啡色，北部幾乎整片淪陷，統計全台從今年自1月1日至今累計已有4347例本土病例。

疫情再起！確診首破600例 本土+439人 指揮中心最新說明｜2022.04.11

根據疾管署今天下午14：20更新的本土病例地理分布圖顯示，今年累計病例破百的縣市有：新北市1287例、桃園市757例、台北市589例、高雄市490例、基隆市444例、新竹縣168例、花蓮縣129例，共7個縣市都呈現深咖啡色。

值得注意的是，今天又有1個縣市顏色加深，新竹市累計從今年1月1日至今的確診病例共59例，此外，包括宜蘭縣、台南市及屏東縣共4個縣市，都呈現次深褐色（51至99人）。

呈現橘色（10至50人）的縣市有苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣7個縣市；淡橙色（1至9人）的縣市有南投縣及金門縣，目前只剩下連江縣和澎湖縣仍維持今年零確診。

指揮中心表示，今日新增的439例本土病例，個案分佈以雙北最多，新北市145例、台北市100例，基隆市36例、高雄市32例、桃園市25例、花蓮縣21例、宜蘭縣14例、新竹縣12例、新竹市及屏東縣各10例、台中市9例、嘉義縣及台南市各6例、彰化縣5例、雲林縣4例、苗栗縣2例、嘉義市及台東縣各1例。累計從今年自1月1日至今已有4347例本土病例。