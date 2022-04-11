【愛傳媒特約記者吳思賢報導】儘管全台疫情的確診人數還居高不下，新北市板橋區的中山國中卻傳出了好消息，先前宣布預防性停課，觀察多天後，確定疫情沒有惡化，依照原定的時間，4月12日恢復上課。

中山國中在上星期四宣布預防性停課，4月11日發出復課宣導注意事項給同學、師長及家長。中山國中說，經教育局同意·自4月12日（星期二）復課。

儘管復課，中山國中還是提醒全校師生做好自我健康管理，對於先前隔離的師生，也提醒務必於解隔前，確認PCR採檢陰性後再到校。

先前中山國中因為有人確診，不僅預防性停課，還對於有接觸史的師生發出隔離通知，並且配合新北市衛生局的安排，陸續在4月11日當天進行PCR篩檢。

儘管已經宣布復課，根據了解，還有少部分師生到下午四點時，還沒有完成PCR篩檢，還在等候防疫計程車的接送通知。多數師生都已經搭乘新北市衛生局安排的防疫計程車前往位於新莊的台北醫院進行篩檢，預計明天前會陸續收到篩檢結果。

中山國中復課，鄰近的補習班也跟進，讓學生們的生活作息慢慢回到正常軌道。