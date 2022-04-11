近年來在全球晶片供應短缺之下，推升相關半導體股票在過去幾季不斷飆漲，但專家警告，半導體需求恐逆勢放緩，並下修英特爾、超微（AMD）和輝達（Nvidia）等三檔目標價。

巴隆週刊（Barron's）報導，Truist分析師William Stein發表最新研究報告指出，「我們發現半導體需求訊號突然出現負面轉變，包括電腦、消費和通訊委託代工廠，以及他們的一些供應商。」

Stein認為，需求下滑主要與第二季產量有關，但到今年下半年整個需求依然強勁。儘管可能出現單季調整或暫時性逆風，但他仍擔心若需求遭破壞和供應量額外增加碰撞在一起，可能導致傳統的周期性衰退。

因此，Stein下修三檔關鍵半導體股的目標價，英特爾從53 美元砍至 49 美元；

超微（AMD）從144 美元調降至111 美元；輝達（Nvidia）也由347 美元調降至 298 美元，他建議超微、英特爾可以「續抱」，而輝達則維持「買進」評級，並提醒近期價格可能出現劇烈波動。

Stein最看好的晶片股，包括 恩智浦、亞德諾（Analog Devices）和安森美半導體 (ON Semiconductor) ，因為這些公司仰賴工業和汽車產品需求，對於電腦、通訊和消費領域需求下滑的曝險較低。

Stein表示，半導體股票過去7 季持續飆漲，但之後開始正常化，股價也從去年12月高峰暴跌20%。

超微上周五（8日）大跌 2.62%、收在101 美元，今年來已狂瀉近30%；輝達暴跌4.5%至 231.19 美元；英特爾下跌1.14%至47.02美元。