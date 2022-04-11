2022台中全國身心障礙運動會11日進行第3天賽程，上午總共有9項、11人次打破全國紀錄，在田徑場上有8項、10人次破全國，其中地主台中市選手最風光，有8人次破了6項全國紀錄，其中聽奧國手許樂在女子400公尺跨欄不負眾望，以1分12秒79摘下個人第5金。

除了許樂為地主增添金牌光榮，肢障200公尺T3級，金牌王鈞弘、銀牌何東儒也都是台中選手，兩人成績亦突破全國；同樣情形也發生在肢障標槍F46級，台中市再度「金包銀」林家延、梁家昌兩位好手都以破全國紀錄成績分居金、銀牌，另外還有陳昱豪在肢障200公尺項目T34及以及肢障鐵餅F34級雙雙以全國新猷奪金，肢障男子標槍F56級金牌黃家榮亦留下新全國紀錄。

在台中大雅雅環保齡球館舉行的聽障保齡球項目，11日上午舉行男、女3人組決賽，台南市邱景陵、黃文瑞、鄭仲欽合力擊敗台北市謝盛福、張立孝與林呈恩，摘下男子金牌；女子3人組沒意外，由奪金呼聲高的台北市代表王玉琴、林香孜、陳溫妮帶走金牌。

另一組保齡球項目在台中豐原双木保齡球館進行，最後一天賽事上午在肢障混合組4人賽中，台中市李玉惠、楊富安、劉威志和蔡志民奮戰未果，飲恨勁敵台北市及台南市得到第3名，聽障男子、女子組保齡球團體賽則分別由台南市、台北市拿下金牌。

2022台中全國身障運田徑聽障女子組400公尺跨欄台中市許樂破全國摘金。（台中市政府提供）

2022台中全國身障運田徑肢障男子組標槍800g參賽選手台中市林佳延。（台中市政府提供）