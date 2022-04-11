誠美材(4960)延攬前鴻海集團面板事業核心成員、現任夏普集團董事許庭禎擔任誠美材料董事，4月11日起生效，藉由許庭禎在面板業多年豐富的經驗，協助誠美材未來整體營運，強化公司治理。

許庭禎是德州奧斯汀大學電機博士，曾任職於摩托羅拉及應用材料公司，1998年在台灣投入面板產業，曾於奇美電及群創(3481)擔任要職，之後加入蘋果手機主要面板供應商日本顯示器公司(JDI)，現為日本夏普集團董事，在顯示器領域資歷顯赫。

群創現為誠美材最大股東，之前群創在2020年5月曾派董事進入誠美材董事會，此次作為集團核心要員許庭禎進入董事會，深具意義。 誠美材料目前共有9席董事，許庭禎為恆泰國際法人董事的代表人，取代呂維倫。

誠美材淡出轉投資昆山恒美光電經營之後，積極朝高值化中、小尺寸產品佈局就發展，逐步收到成效，2021年每股純益1.15元，終止連5年虧損，截至2021年12月底每股淨值提升至15.5元，董事會也通過以資本公積發放現金股利每股0.5元。

隨著轉型收到成效，誠美材財務狀況顯著改善，加上去年底完成46億元銀行聯貸案，以及處份昆山恒美光電帶來現金流，公司於2021年底順利解除銀行團債務協商機制。

誠美材標準型TV產品比重已逐漸下滑，並提升IT、大尺寸TV及高值化產品比重。JDI長期作為蘋果手機的主要供應商，許庭禎任職JDI期間展現在中小尺寸深耕多年的經驗，希望透過許庭禎豐沛的業界經驗與人脈，加速推動公司高值化轉型。

此外，2022年3月併入夏普的（土界）顯示產品公司(SDP)已成為誠美材僅次於群創的第二大客戶，在許庭禎加入後，預料將有助於強化雙方未來的合作及與夏普在IT、中小領域的關係。