甫於日前結束的民進黨屏東縣長黨內初選，立委周春米順利出線，準備迎戰國民黨前立委蘇清泉；另民眾黨籍的旅館業者潘政治，已報備黨中央將以無黨籍之姿參選，未來屏東縣長選情，至少是三角督局面。

63歲潘政治長期投入營建及旅館業，在兩岸皆有生意，目前是國光旅館經營管理公司董事長，曾在2012年參選立委的他，當時對手就是現任屏東縣長潘孟安，選舉失利後，4年後捲土重來，參選屏東縣議員仍舊鎩羽而歸，但不減他投入政治的熱情。

潘政治表示，目前雖是民眾黨員，但已向黨中央報備，將以無黨籍之姿投入縣長選戰，宣告民眾黨不會缺席這場百里侯戰役。

潘提出現階段火紅的元宇宙概念強調，傳統縣府場域很少見到年輕人出沒，造成執政者無法傾聽他們的心聲，未來期待透過虛擬縣府團隊概念，讓年輕人在元宇宙裡把政治見解直接與政府官員溝通，可以即時且充分反映及回應青年想法。

因此選戰期間，不僅會有實體競選總部，也會增設虛擬總部，將以空戰為主、陸戰為輔，打一場不同以往的選舉模式。

至於在初選階段勝出的周春米，第一時間已與2位立委莊瑞雄與鍾佳濱聯繫，積極促成選後團結，盼能延續國境之南超過20年的綠色執政，直攻縣長寶座最後一哩路。

準備多時的蘇清泉仍照步調走訪基層，尋求民眾認同，雖然綠營公布民調自己與其他3位選將差距不小，但地方人士認為，在各陣營積極動員、舉辦大小說明會來講，本就有一定優勢，蘇認為，只要藍軍團結對外，鞏固基本盤，還是有一搏機會，並不會太過擔心。