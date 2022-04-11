近年市場充斥著各種女神，舉凡來自無名、PTT表特版、各啦啦隊成員，或國光女神等名目，每位都以高顏值、辣身材為號召，擄獲了許多少男的心。而今天專訪的ViVi她除了擁有絕佳身材及臉蛋外，更讓人意外的是她本來行業，居然是每天跟宅男一起相處的工程師一員，到底是什麼樣的機緣及轉念，讓她放棄原本高薪的工程師，轉身成為寫真女郎呢？

ViVi除了擁有工程師技能外，完美身材也擄獲眾多粉絲追隨 (圖片／girlvivilin IG)

根據中時新聞網專訪，其實ViVi一開始並沒有要往寫真邁進，直到一個因緣際會下，因為合作認識了付費攝影師介紹，轉而開始投入這一行。對於ViVi來說，這並不是什麼太困難或巨大挑戰，她提到只要在「三點不露」前提下，她熱於分享自己身材，也是一種紀念自己方式，寫真並不該被妖魔化，且歡迎各種其它可能合作方式。

ViVi也分享自己在轉行抉擇時，也猶豫過薪水會不會遠低於那時工程師待遇，好在她後來加入「myfans」平台，不只超越之前薪水，甚至也讓自己更搬出原生家庭，到外面租屋，來面對各種新工作挑戰。對於相當有自信且單身的ViVi來說，也開出對於另一半條件，只要身高符合170公分以上，並且能夠聊得起來夠幽默，就不排斥交往可能，想要認識高IQ、又擁有火辣身材的朋友，也可密切鎖定ViVi各種生活動態，相信能夠有效提升捕獲機率。

接下來福利時間，我們就來初嘗ViVi寫真系列照。