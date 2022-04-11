聯亞生技11日宣布，旗下UB-612疫苗透過UBI分割子公司Vaxxinity，獲流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）贊助925萬美元，執行美國FDA核准的多國多中心臨床三期試驗，預計2022年下半年進行數據分析。

截至目前為止，全球新冠疫苗施打率第一劑基礎針達64.7％、第二劑基礎針達58.2％、追加劑（第三劑）達21.7％，但低收入國家僅14.8％的人接受過一劑疫苗，施打率遠不及全球平均。加上新冠病毒快速變異與肆虐，目前尚無任何可針對各種變異株有效防範之廣效型基礎疫苗。

聯亞創辦人王長怡表示，UB-612新冠疫苗在台灣執行的3,875人擴大臨床二期試驗及1,000多人追加劑延伸試驗，實證UB-612疫苗具備良好的免疫原性及安全性，且具備獨特的T細胞免疫效能。追加劑可快速喚醒免疫記憶產生對抗Delta與Omicron等變異株之高保護力，獲美國FDA認同並核准執行臨床三期試驗。

該臨床執行對象包括16歲以上青少年、成年人與年長者，以UB-612做為混打追加劑，用於接種過COVAX統籌分配給中低收入國家（low-and middle-income countries，LMICs）COVID-19疫苗（包括Pfizer/BNT、Oxford/AZ與國藥等疫苗）之人群。

該試驗已開始於美國展開，預計2022年下半年進行數據分析，將透過國際期刊與科學會議共享，並可用於政策制定參考與疫苗監管機關審查，並遵循CEPI公平獲取政策。此混合搭配組合之臨床三期試驗設計，將可提高對抗新冠病毒變異株之混打接種策略之彈性。

依據UB-612台灣第一、二期臨床試驗高度一致性之結果，預期第三期臨床試驗仍將可獲得有效對抗Omicron BA.1、BA.2等變異株之結果。UB-612乃次單位疫苗，為最安全之疫苗設計，可提高年長者及青少年之接種意願，有助於疫情控制。除此之外，UB-612之高免疫記憶效應可降低疫苗施打頻率，加上可大規模量產且方便儲存之條件，特別適合普及於中低收入國家。

CEPI啟動多項計畫支持新冠疫苗開發，重點為速度、規模與可及性。透過CEPI之支持，針對以前從未評估過之疫苗混打組合進行試驗獲得之寶貴數據，將可為全球疫苗接種計畫提供更多樣化選擇，並有助於公平分配疫苗。