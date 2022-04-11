今衛生局與嘉義郵局也特別前往朴子郵局表揚綠衣失智友善天使龔耿綸。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子郵局郵務士龔耿綸日前在送掛號信時，發現獨居涂阿嬤拿遙控器來領掛號，經他提醒後才改拿印章，曾接受嘉義縣「綠衣失智友善天使」培訓課程的他，馬上警覺阿嬤有問題，馬上通報系統，經衛生局協助就醫後，果然查出阿嬤有失智傾向。

嘉義縣自2020年起推動失智友善社區計畫，與嘉義郵局結盟培訓「綠衣失智友善天使」共136人，並在2021年啟動疑似失智個案通報系統，串聯郵務士通報、轉介疑似失智個案，欲透過在地最熟悉村里的郵差及時發現潛在個案，共同守護維護失智長者健康。

龔耿綸就是綠衣失智友善天使一員，接受培訓課程，了解失智症行為表現後，當他看到涂阿嬤拿著遙控器來領取掛號信就覺得有異，隨即透過手機「郵衷衛您」系統通報，果然阿嬤就醫查出患有失智症。

嘉義郵局局長陳麗美說，2年多前郵局開始在社區深耕失智者關懷，同仁在第一線服務，最了解鄰里間的情況，也最貼近大眾，只要多關注長者狀況，就有機會發現隱藏失智個案。

而這也是嘉縣衛生局與郵政異業結盟合作首創「疑似失智個案通報系統」後，成功揪出1獨居失智嬤獲後續照護的案例，今衛生局與嘉義郵局也特別前往朴子郵局表揚綠衣失智友善天使龔耿綸。

衛生局長趙紋華表示，嘉縣人口老化比例全台最高，推估嘉縣50歲以上失智者約有8300餘人，且還有許多隱藏個案，尤其獨居長者更需要被及時發現，而郵局是最貼近民眾的服務體系，郵務士時常穿梭在大街小巷，是發掘疑似失智症患者的友善天使。