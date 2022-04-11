大甲媽祖神轎11日上午11點半左右抵達嘉義縣新港鄉，上萬名信眾聚集在雲林和嘉義交界的崙子大橋接駕，因疫情考量，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文今年不到崙子橋上接駕，奉天宮董事長何達煌在橋上接駕，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標及信徒迎接媽祖進到新港鄉。

今年因疫情關係增加不少防疫規定，包括需打過3劑疫苗才能參加遶境、入廟等，信徒因此減少，隊伍行進速度加快，約11點前導車隊就到新港鄉境內，預計晚上10點結束遶境入廟，駐駕新港奉天宮1晚，12日上午8點祝壽大典後，啟程返回大甲鎮瀾宮。

顏清標說，這次沿路有遇到民眾抱怨為什麼不能鑽轎腳，未來疫情若平穩「鑽三次也沒問題」，參加遶境就是要遵守防疫規定，保護自己也保護別人，感謝沿途熱心民眾提供飲食、新港35年來熱情接待，不管是新港媽、大甲媽都同心，呼籲大家口罩一定要戴好，再熱再辛苦也要忍耐，媽祖會保佑我們平安。

翁章梁表示，大甲媽遶境至新港奉天宮已有35年歷史，雖然今年疫情不太平穩，但看到參與民眾口罩都戴得很好、新港提供飲食的鄉親也照規定以盒裝提供、信眾吃東西時也都遵守規定沒有邊走邊吃，感謝廟方執行防疫規定，防疫優先，生活才能正常，也祈求媽祖保佑台灣疫情平穩。

何達煌指出，活動前奉天宮跟縣府、社區開了很多次會議，感謝各界的支持，讓活動能圓滿，每個學校都有人在把關，沒有打3劑疫苗不能進去，也感謝警方在烈日下維持交通安全等。