柯市府跳船潮！台北市政府研究發展考核委員會主秘張進逸離開市府，他於臉書撰文指出，「雖然和柯市長的理念漸行漸遠，但仍然衷心感謝他給了我這樣的機會」，他也感謝台灣世代智庫執行長陳冠廷的賞識與信任「下一站，嘉義」。

去年4月北市研考會主委兼任公訓處長賴彥霖請辭，由市府副祕書長林育鴻兼任，主祕葛皇濱也離職，改由當時的市長室研究員張進逸接任；據了解，張進逸曾爭取當主委但並未成功。

張進逸說，關上主秘室的電燈， 結束了為期近三年的市府生涯，最後這幾天，我盡量讓一切如常， 今天照樣早上開會、 下午和市長匯報RCA，以及批不完的公文及議員索資，直到同仁替我辦歡送茶會時，才真的有離職的實感。

張進逸表示，「能到研考會服務是我的幸運， 雖然和柯市長的理念漸行漸遠， 但仍然衷心感謝他給了我這樣的機會， 所以專注在公務上是我的回報方式。 」

張進逸指出，天下沒有不散的筵席，感謝陳冠廷執行長的賞識與信任， 接著就要進入下一個人生階段， 希望他不會讓大家失望。 「下一站，嘉義。 」

最後，張進逸指出，還是對會中的所有同仁深深感謝。今朝雖別離，情義永銘心。會內存知己，天涯若比鄰。