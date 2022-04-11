信義企業集團創辦人周俊吉4月11日受亞洲大學校長蔡進發邀請至台中亞洲大學演講「永續發展」，周俊吉表示，信義房屋深信，若是「大學」與「產業」都把社會責任做好，就能加深永續發展，因此信義房屋也特別注重人才培育，包括成立信義書院、中華企業倫理教育協進會等永續作為，現場與線上約有200多名師生聽講，會後教師也踴躍發問，場面十分熱絡。

亞洲大學校長蔡進發表示，周俊吉從創立信義企業集團開始，就以企業倫理為立業宗旨，而企業倫理即與ESG的永續核心相同，2017年更獲總統文化獎，為唯一企業獲獎代表，近年來更投入系統性減碳，種種作為值得亞洲大學借鏡與學習。

信義企業集團創辦人周俊吉表示，根據教育部USR推動中心(2019)提出大學社會責任(University Social Responsibility)實踐計畫，核心價值為促使大學成為地方永續發展協力者，而大學擁有充沛知識與研究能量，若能著力「人才培育」與企業投入ESG共同深化「在地連結」，大學與企業共同了解地方發展脈絡、提出創新解決對策，就能深度推動社會永續向前。

周俊吉表示，信義房屋「人才培育」作為包括2004年成立中華企業倫理教育協進會，並於2012在政治大學成立信義書院，推廣企業倫理，並開本土企業先河，首創倫理長職位，將永續作為落實於日常營運。

不只致力人才培育在ESG面向更是不餘遺力，周俊吉表示，例如在E(環境)面向，信義企業集團預計在馬來西亞沙巴環攤島打造零碳島，從10處渡假村的規劃，改為2處渡假村，重新造林並設置海龜保育中心，開發藍碳潛力計畫等，希望從旅館的拆除、興建、營運都能符合零碳排生命週期。

而減碳作為不僅是呼應近年風潮，信義房屋早在多年前即統計用電碳排，自2010-2020年10年內人均用電碳排放量減少超過5成，2015-2020年5年內服務碳足跡查證減少超過5成，並加入淨零排放聯盟。

而S(社會)面向，對外對客戶有各種創新服務、社區服務，每一個分店同仁都能在社區實踐關心，對外對社區有社區一家、地方創生等計畫，去年更成立了台灣地方創生基金會，邀請前國發會主委陳美伶擔任董事長，讓地創團隊有可交流的平台。而在G(公司治理)面向，2013年起即獨立董事過半，並連七年獲公司治理評鑑前5%，全台僅十家。

周俊吉表示，信義房屋希望給客戶與同仁不只是一個好交易、好工作，同時給他們一個好生活，因此若是有大學跟產業共同努力，亞洲大學培育在地人才，而企業若能把CSR、ESG等永續作為落實，永續發展才能落實生生不息。