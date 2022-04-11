周一國際油價每桶跌逾2美元或2%，延續上周連跌第2周的低迷走勢。全球主要原油消費國宣布創下歷史記錄的大規模釋油計畫，以及中國持續採取嚴格的防疫封控措施，給原油價格帶來壓力。

目前美國期油跌2.37美元或2.4%，報每桶95.89美元。布蘭特期油跌2.32美元或2.3%，報每桶100.46美元。

上周美國原油收跌1%，布蘭特期油收跌1.5%。受到俄烏戰爭影響，這幾周以來國際油價創下2020年6月以來最劇烈的波動。

國際能源署（IEA）成員國日前宣布將在6個月內釋出1.2億桶戰略儲油，其中美國將包辦6,000萬桶，而這部分將納入美國在3月宣布的1.8億桶釋油計畫。這表示，這些國家總計將釋出2.4億桶石油。

分析師表示，從5月到年底每日緊急釋油約100萬桶，短期內可能給油價帶來壓力，但如果更多國家跟進對俄羅斯實施制裁，那麼這些釋油將無法完全彌補失去的俄國石油供應。

稍早前白宮宣布拜登總統周一將與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行線上會議，討論印度進口俄國能源的政策。此前美國已經表明不希望見到印度擴大採購俄羅斯的能源。

市場也持續關注中國的情況，其政府堅持「動態清零」的防疫策略，並對其經濟、貿易、商業中心上海市實施嚴格的封控措施。中國是全球最大的石油進口國。

OANDA資深市場分析師Jeffrey Halley表示，對中國經濟增長的擔憂，是周一油價下跌的主要原因，上海似乎沒有要解封的跡象，廣州好像也要展開大規模的新冠核酸檢查。市場愈來愈擔心如果中國的Omicron疫情擴散到其他城市，其「動態清零」政策將導致長時間的大規模封控，勢必對其工業產出與國內消費造成衝擊。