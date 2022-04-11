因應疫情升溫，江蘇省蘇州市轄下的太倉市11日起全面封城7天！11日凌晨太倉公布，從11日6時至17日12時，在沈海高速G15以東市域範圍同步實施靜態管理。

根據蘇州市公布的疫情通報，太倉10日新增無症狀感染者3例。為防範疫情擴散，當地決定直接升級防疫管控措施。

澎湃新聞報導，太倉市10日才公告，即日起到4月17日12時以前，對沈海高速G15以西範圍實施區域靜態管理。由於南北走向的沈海高速G15穿太倉而過，上述兩個通告發佈後，等於太倉全市實施靜態管理。

據通告，靜態管理期間，市民停止一切非必要流動。各社區（村）「足不出社區（村）、非必要不出戶、嚴禁聚集」，市民參加核酸檢測，外來人員和車輛非必須不得進入。市域內企業一律停業，確需生產的須經審批，實行閉環管理。除保障市民基本需要、具備條件的農貿市場、超市、藥店、醫療機構、指定餐飲類企業（僅提供外賣）外，所有經營性場所停止營業。封控區、管控區內由社區（村）配送生活物資，其他區域原則上每兩天每戶一人憑證出門採購物資。