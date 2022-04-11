面對此波疫情，中嘉寬頻考量使用者的多元生活型態，推出二款防疫專案，針對小資族等過去多使用手機上網為主，但既有網路流量與訊號穩定度難以支援居家上班上課，中嘉寬頻推出入門款-半年期短租方案，從120M到1G多種頻寬，最低每月599元起，以輕量化約期幫助消費者解決臨時需求、降低負擔。

而針對有子女的家庭，因家中成員上班視訊、遠距上課同時進行，需確保網路可多人同時間順暢使用，加上追劇、打遊戲等影音娛樂需求，此類網路固定用量較大、已將家用寬頻納入長期居家抗疫規劃的民眾，中嘉寬頻祭出史上最大優惠，指定長約方案1G上網搭配wi-fi6月繳799元、120M月繳479元，相當於月租8折用三年，再享市值超過6,000元的數位頻道與看片金。

國內新冠肺炎疫情升溫，企業陸續重啟居家或分流辦公，各級學校亦視狀況分別展開線上教學，遠距居家上班上課模式，成為防疫新生活的日常，而家中擁有穩定的寬頻服務也成為協助適應即時變化的關鍵。

另外，中嘉寬頻也推出數位加值頻道兒童餐優惠，訂閱就送一個月免費看，Nickelodeon Asia尼克兒童頻道等四大兒童頻道全天放送看到飽。

中嘉寬頻宅家抗疫系列方案，即日起網路及實體通路皆可申辦，針對寬頻新用戶專屬，半年短租型主要針對小資族群，中嘉寬頻提供6個月短期租約方案，可依使用量選擇120M/300M/600M及1G頻寬，每月最低599元起。

長約優惠疫起挺你-方案主要針對網路使用量較大、長期有固定家用寬頻需求的消費者，申辦指定長約方案即享寬頻最殺8折優惠，1G高速上網搭配Wi-Fi 6月繳799元、120M月繳479元，合約期間再加贈總市值超過6,000元的熱門數位頻道闔家餐，Discovery、BBC Lifestyle等12大HD頻道免費看及最高3,600元看片金。

有線電視用戶獨享加值頻道兒童餐訂購送單月，中嘉寬頻推出兒童專屬數位加值頻道優惠，訂閱加送1個月免費看，Nickelodeon Asia尼克兒童頻道、BabyTV、Boomerang、Cbeebies等4大高畫質優質兒童頻道，汪汪隊、鯊魚寶寶等豐富的熱門動畫、影集全天放送。