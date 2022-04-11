中市議員助理確診 親友PCR出爐

台中市議員施志昌10日深夜自曝因服務處女助理確診，被匡列居家隔離，台中市衛生局11日在疫情記者會也公布該名助理相關接觸者同住親人3人、含職場同仁5人PCR採檢，其中施志昌結果陰性，另7人結果尚未出爐。

台中市長盧秀燕說，該名確診的20多歲大甲區女性目前尚未領有全國案號，疫調發現他4月1日到5日有一位北部友人到家中住，4月7日到10日該名女助理曾到服務處上班，全程戴口罩，他4月10日她接獲北部友人通知自己已確診，她也出現喉嚨癢症狀，自行快篩陽性，經安排到醫院採檢確診，CT值16.46。

衛生局長曾梓展說，該名確診者接種過2劑AZ、1劑BNT，在她確診後，衛生局匡列其3名同住家人，以及包括施志昌等5名職場同仁，居家隔離並進行採檢，施志昌PCR為陰性，因為是確診者接觸者，仍需居家隔離7日，再行採檢PCR陰性才能解除隔離，另7人採檢結果則尚未出爐。

而因施志昌在4月9日曾與副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純等多位民進黨立委、市議員用餐，在其採檢結果出爐後，可以確定同桌共餐的包括賴清德等人都不必被匡列採檢以及居家隔離。