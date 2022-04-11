柯文哲說小巨蛋很容易產生震波，不適合辦演唱會。（北市衛生局提供）

柯文哲指「太嗨要換地方唱」 揭小巨蛋不適合開唱關鍵

張惠妹在小巨蛋開演唱會，當地里長甚至下跪抗議，說附近居民被演唱會震動吵得無法睡。市長柯文哲表示，小巨蛋蓋在土壤液化區，一點動作就容易晃動，震波也會傳到附近住家，「小巨蛋真的不適合辦演唱會，比較嗨的演唱會以後要換地方唱了。」

柯文哲11日在防疫記者會表示，7年過去了阿妹魅力依舊，一出場歌迷就嗨翻了，事實上小巨蛋本來就因為土壤關係，水位比較高，所以容易有晃動狀況，已經事先舖木板、宣導不能跳動，其實3個鐘頭的演唱會中，歌迷都很遵守不跳動原則，但結束前的15分鐘太興奮，還是發生了場地震動狀況。

柯文哲認為，小巨蛋礙於場地條件限制，不適合舉辦激烈的演唱會，因為歌迷一跳動附近住家就開始晃動，安靜的表演還能繼續辦在小巨蛋，不過「比較嗨的演唱會以後要換地方唱了。」

副市長黃珊珊說，捷運公司跟主辦單位從演唱會前就一直在協調，她也有到過現場勘查，確實在附近就能感受到震動，不過這次主辦單位已經很配合，「這次震動沒有超過規定標準」，演唱會一切符合規範，只能希望里民與主辦單位都將心比心。