2022年全國身心障礙運動會由台中市作東，市府團隊努力提供完善賽會服務，不僅市府團隊全體總動員，也廣邀大批志工及義工人員協助，擁有超過300名以上志工的台中城市運動志工隊，直接承接10個運動場館的志工服務工作，台中市政府運動局局長李昱叡11日特別到競賽場地，代表市長盧秀燕向各志工隊伍表達感謝，感謝賽會的幕後推手大力協助。

台中城市運動志工隊自2019年成立以來，分為「山、海、屯」3個中隊，從初期成立100餘人，如今志工人數已超過300多人，積極參與台中市政府或各民間團體舉辦的各項活動。

台中城市運動志工隊隊長何巧玲表示，此次全國身障運動會的工作，主要是負責各場館人員管制、引導，再來就是視各場館所提出的需求，在人力許可的情況下，儘量去支持協助、努力展現台中服務熱情，她補充，除了保齡球等在室內舉辦的場館有冷氣外，其他若是在室外舉辦的場館，志工們都是要接受烈日考驗。

何巧玲進一步透露，目前運動志工隊擁有超過300名以上志工，年紀最大快70歲，最年輕的則是20歲出頭的大學生，她表示，每年志工隊都會再招募新人，經過正式的訓練後，才能成為志工，「例如下個月就有2場的教育訓練。」