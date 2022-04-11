華航集團3月份合併營業收入為123.03億元，較去年同期增加18％，其中客運收入為6.88億元，年增17.21％，主因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復，致使整體客運收入較去年同期增加；貨運收入為107.09億元，年增幅16.58％，主因為出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，運價亦保持高檔，致使3月份整體營收月增率及年增率雙雙成長。

華航表示，貨運部分，新型變種病毒於世界各地持續擴散，促使防疫物資需求增加，在海運仍壅塞下，海轉空效應延續，貨運出口市場艙位需求平穩，3C高科技、汽車零件、半導體、電商貨等需求依然殷切，帶動3月貨收再登上百億高峰；另烏俄邊境衝突導致往返歐洲艙位需求增溫，華航有效整合客貨機運能配置，加強歐洲線與區域線佈局策略奏效。

中國大陸自3月中起陸續執行區域封控措施，深圳、上海接連管控，短期大陸出口艙位雖略有縮減，但未有大量移轉出貨的情況，整體大陸地區航空貨運價格仍維持水準，3月份大陸地區出口貨量及營收均較去年同期明顯成長。近來因應上海防疫措施，華航調整載客航班，客機載貨及貨機運行則照原定班表飛航，並掌握貨運市場動態，滾動式調整運能配置， 近期更接獲美洲地區防疫物資相關包機需求。

除積極爭取包機商機，華航也以航網優勢持續滿足各國貨品載運需求，華航幾乎每日自馬來西亞載運鮮花直送亞洲各地，3月份更因適逢日本春分節，日本地區有翻倍的鮮花需求，華航連續兩周載運大批菊花、非洲菊、桔梗等花卉，由吉隆坡直送日本東京、大阪、福岡等地，3月份總計載運超過470公噸鮮花至日本。華航載運活體動物經驗豐富，備受業界信賴，3月3日CI155名古屋至桃園航班，華航以客機貨艙協助名古屋東山動植物園載運食蟻獸抵達台灣，提供貨主安全、高穩定度及時效掌握的優質運送服務。

展望第二季貨運市場，海運塞港仍未獲緩解，疫情延燒導致缺工、缺料等干擾因素仍將存在，預期市場艙位需求呈渴望態勢；受大陸疫情封控影響，也預估臨時性包機市場將更加熱絡，整體運價可維持相對高檔水準，高科技電子產品、臨時性防疫物資等時效性急貨需求，將對空運市場有相當的支撐力道。

華航強調，除配合市場需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等，並配合短期高價包機需求，彈性調整運能以及提高貨機使用率，加上近日第四架777F貨機已投入營運，有助於整體運能增加，華航也將持續機動調節客機載貨航班配置，爭取整體最佳營收。