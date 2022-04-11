連鎖餐飲集團王品(2727)受中國大陸疫情升溫、多地封城衝擊，2022年3月及首季自結合併營收同步「雙降」，但在台灣事業群維持暢旺，3月首度突破10億元關卡、改寫同期新高撐盤下，使首季營收衰退幅度受控、小幅衰退個位數百分比。

王品公布2022年3月自結合併營收13.27億元，月減18.63％、年減9.96％，為近半年低點。其中，台灣事業群營收10.36億元，雖月減10.84％、仍年增7.78％，改寫同期新高。但中國大陸事業群營收2.9億元，月減達37.96％、年減達43.37％，為近2年低點。

合計王品首季自結合併營收46.71億元，季減7.06％、年減0.78％。其中，台灣事業群營收34.15億元，僅季減0.53％、仍年增達10.32％。中國大陸事業群12.55億元，季減達21.15％、年減達22.09％，亦為近2年低點。

王品表示，3月向來為餐飲淡季，但隨著疫苗覆蓋率提高、內需消費維持熱絡，推升台灣事業群營收創同期新高，首季營收亦持穩高檔。中國大陸則因疫情多點爆發，包括深圳、上海、昆山接連封城，使中國大陸事業群3月及首季營收同步下滑至近2年低點。

王品指出，3月台灣吃到飽品牌表現亮眼，包括燒肉「肉次方」、和牛麻辣鍋「嚮辣」共3家門市業績突破千萬，「夏慕尼」中山北店受惠白色情人節亦連4月上榜。同時，集團透過品牌聯合行銷、聯名與異業合作、新品牌新展店三管齊下，均挹注營運動能。

王品集團3月串聯旗下王品、西堤、夏慕尼、THE WANG等4大西餐品牌，鎖定情人節商機推聯合行銷活動，於任3個品牌消費滿額就送「王品瘋美食APP」瘋點數，集滿4個品牌再加碼，未來會持續透過APP整合品牌活動。

而「青花驕」去年攜手肯德基合推「青花椒香麻脆雞」，消費者反應熱烈，今年再次攜手掀聯名商品話題。而過半門市位於量販賣場的「石二鍋」，則與家樂福、大潤發、愛買、大魯閣4大商場合作，憑賣場發票至石二鍋消費滿額就送肉盤，異業合作互相導客。

同時，王品集團展店不停歇，3月聚焦於台中拓點，開出主打外帶外送新店型的「12MINI快煮鍋」台中公益東興店、由「原燒」轉型的「Oh my!原燒」台中公益店，目標拓展年輕客群。而開幕僅2個月的「嚮辣」火速展店，於中捷南屯站旁開280坪的旗艦店。

展望後市，王品宣布4月將進軍台中公益路餐飲一級戰區，開出全新燒肉餐酒館品牌「最肉」，客單價逾千元，將是集團最高價的燒肉品牌。同時，由於「Oh my!原燒」轉型業績報捷，集團將陸續將其他「原燒」門市全數改裝轉型，預計在6月底前完成。