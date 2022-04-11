國民黨台北市議員羅智強近日爭取參選桃園市長，黨主席朱立倫致電勸退卻引起軒然大波，使桃園佈局陷入紛亂。國民黨立法院黨團書記長、立委萬美玲今日表示，空降或不空降不是重點，最重要的還是那一句話，「沒有非誰不可，只有非贏不可」，那個人是不是最強戰將才是重點，這樣不論民進黨推誰，國民黨才能夠勝選。

羅智強盼爭取年底縣市長選舉的桃園市長提名，卻接到朱立倫的勸退電話，現在有消息傳出，國民黨中央已強勢排除羅智強，並鎖定國民黨立委魯明哲、呂玉玲及萬美玲等3名桃園在地藍委，預計會在朱立倫5月下旬訪美之前完成提名，以防訪美焦點被轉移。

據《中評社》報導，萬美玲今在記者會中表示，現在她自己的了解是，產生桃園市長候選人的機制是什麼，都還沒明確下來。之前雖然已經有過一次徵詢，但之後不論是要個別徵詢，還是一起坐下來協調，或是通過初選方式，這些都是產生候選人的方法。

萬美玲表示，這場選舉在桃園最重要的還是那一句話，「沒有非誰不可，只有非贏不可」，但是非贏不可的要件就建立在大家要團結，不論是黨中央、地方、所有各級民意代表，在人選產生出來之後，大家要能團結一致，去爭取年底最大勝選的機會。

國民黨立委江啟臣則指出，提名問題當然各方都有不一樣的想法跟意見，今天不論是誰擔任國民黨主席，黨的總體目標就是希望選舉能贏，所以提名過程有不同意見沒有關係，大家可以坐下來好好談，交換意見，看如何整合出一個最後讓黨勝選的方程式，這個是現在應該要著重的焦點，不要只是把焦點放在若干爭議上面，爭議總是有辦法可以化解的。

針對國民黨在桃園的民調是否該把羅智強納入的議題，羅智強今回應媒體提問時重申，參選在他，提名在黨，沒有非他不可，不管是初選、協調、民調，甚至沒有民調直接徵召，最終不是他的話，就會全力輔選。