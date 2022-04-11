中央流行疫情指揮中心今天公布，與基隆相關新增36例。市長林右昌表示，有2例移出、10例為快篩陽性專線通報。另外，中正區某工地衍伸雖增6例，但皆為原匡列居隔者，群聚案收斂中。

林右昌指出，基隆實際上為34例，有2例要移出，1例生活、居住在北市；另1例3月25日起在花蓮某醫院病房內，未曾離開醫院。此外，今天新增案例中，有10例為快篩陽性專線通報；19例原匡列居隔者；5例疫調中。

中正區某工地群聚衍伸相關6例，皆為原匡列居隔對象，林右昌說，無額外新增案例，已在收斂當中。家庭群聚部分總計12例，來自6家庭，其中5家庭占9例為原匡列對象；另新增3例為一家人，因出現疑似症狀，使用愛心快篩試劑結果為陽性，經醫院PCR複檢後確診。

友人群聚新增2例，2人皆曾和確診者一同用餐，其中1例因身體不適，使用快篩陽性，主動撥打通報專線，由衛生局安排防疫計程車到醫院進行PCR篩檢陽性確診，另1例疫調中。小吃店群聚衍伸家庭群聚、某托嬰中心群聚各新增1例，皆為原匡列居隔採檢確診。

台北市IKON TAIPEI酒吧群聚相關3例，其中2例分別曾與友人一同前往聚會，另1例是家庭感染。台北市某職場群聚相關1例，因同事陸續確診，在匡列居隔期間PCR採檢陽性；台北市街舞群聚1例，曾與昨天公布的確診者一起練舞，至醫院採檢陽性確診。新北市某職場相關1例，個案無明確接觸史，但在北北基的活動史豐富，釐清中。

另有5例疫調中，其中有3例快篩陽性，PCR採檢確診；1例為小朋友，因發燒由奶奶陪同至醫院篩檢陽性確診，感染源釐清中；最後1例為50多歲女清潔工，自行前往快篩站採檢陽性確診。