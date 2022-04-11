大園區大竹南路一處2層樓民宅，11日凌晨3點慘遭祝融，65歲男逃生不及陳屍床上。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市大園區大竹南路一處2層樓民宅，11日凌晨3點慘遭祝融，鄰居見狀急報警，但消防員到場撲滅火勢後，發現65歲的呂姓男子燒得焦黑、陳屍床上，家屬獲悉後對死因無意見，詳細起火原因仍待釐清。

據了解，呂男獨居、平日靠撿資源回收維生，呂男兒子對父親死因無意見，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因。