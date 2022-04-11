大園住宅暗夜遭火吞噬 65歲男逃生不及成焦屍 17:042022/04/11 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大園區大竹南路一處2層樓民宅，11日凌晨3點慘遭祝融，65歲男逃生不及陳屍床上。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大園區大竹南路一處2層樓民宅，11日凌晨3點慘遭祝融，65歲男逃生不及陳屍床上。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 桃園市大園區大竹南路一處2層樓民宅，11日凌晨3點慘遭祝融，鄰居見狀急報警，但消防員到場撲滅火勢後，發現65歲的呂姓男子燒得焦黑、陳屍床上，家屬獲悉後對死因無意見，詳細起火原因仍待釐清。 據了解，呂男獨居、平日靠撿資源回收維生，呂男兒子對父親死因無意見，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因。 苗栗造冊衝65歲疫苗覆蓋率 銀髮安居 高齡海嘯逼近 政策追趕不及 #65歲 #陳屍 #桃園 #火警 #焦屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳北京擬給美審計權限 中概股飆漲 04:102022/04/06 焦點新聞 疫情嚴峻 港大研究：輕生風險攀升創2年新高 65歲以上為高危險群 11:332022/03/30 兩岸 清明節連假衝一波 嘉市65歲以上打疫苗送千元商品卡 15:042022/04/01 生活 不是汽機車！北市路口違規「這群人最多」 10大取締點公布 16:192022/04/07 生活 公務群組互嗆 貨運司機殺死同事 04:102022/03/30 社會新聞 談役期延長 國防部副部長：非國防部可決定 12:242022/03/24 政治 100歲巨鯊橫死沙灘 解剖出爐！死因令專家震驚 11:522022/04/09 搜奇 年輕人基隆KTV前互看不爽 1人左眼球遭刺穿 15:392022/03/22 社會 和泰產險針對銀髮族推出險種 65歲以上長者有相關醫療保障 19:022022/03/31 財經 網紅猛男心衰竭猝死 醫疾呼：犯了2大錯誤就像玩命 11:372022/03/29 健康 大甲溪谷關舊電廠浮屍身分曝光 檢警將釐清死因 13:442022/04/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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