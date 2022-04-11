興櫃餐飲公司乾杯(1269)3月自結合併營收2.56億元，較去年同期成長1.19％，累計1月至3月自結合併營收9.05億元，較去年同期年增11.91％。3月雖受疫情升溫影響，仍受惠新展店效益與白色情人節商機加持，推升營收改寫單月同期新高，並再創首季營收新高紀錄。

3月面臨嚴峻疫情，中國大陸深圳及上海接連宣佈封閉式管理，自月中起，逾10間海外店鋪配合當地政府防疫暫停營業，於一週後陸續恢復營業，現以上海部份分店尚受到影響；台灣事業雖不時配合百貨商場進行清消短暫停業，不過集團整體受惠新展店效益以及情人節聚餐商機，使傳統餐飲淡季的3月仍繳出相當亮眼的成績單，成功推升營收雙創單月、累積歷史同期新高，為2022年奠定厚實基礎。

為帶給消費者全新味覺體驗，乾杯集團於3月開發多款春季菜色吸客，其中「黑毛屋本家」引進春季限定的頂級鮮味「初鰹」推出「春鰹日本和牛涮涮鍋」，自3月上市以來熱銷超過600份；同時掌握白色情人節商機，旗下和牛燒肉懷石品牌「和牛47」以春日意境為題，推出浪漫唯美視覺的「春雅套餐」，成功拉抬情人節檔期的週末來客數較平常假日提升30％，為3月營收挹注成長。

儘管3月台灣事業受本土確診案例增加影響，不少大型聚餐訂位取消，部分地區分店來客減少，不過隨著疫苗普及率提升，民眾用餐信心與往年相比相對穩健，整體業績表現仍然暢旺，集團展店腳步不變。乾杯集團今年以乾杯、老乾杯、黑毛屋、黑毛屋本家四大品牌為展店主力，年展目標15家，Q1海內外已新展6間分店，包含中國大陸事業的老乾杯杭州萬象店，台灣事業的乾杯竹北店、乾杯台南三井店、黑毛屋竹北店、黑毛屋本家台中市政店，以及於3月31日最新開幕的麻辣45台中中港店，插旗全台百貨店王「新光三越台中中港店」，開幕不到一周繳出破百萬佳績，為集團增添強勁動能。截至目前集團總店數60家，包含台灣39家、中國大陸21家。