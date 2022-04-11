花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏（左）說明因應小加拿大美語補習班群聚措施。（羅亦晽攝）

花蓮疫情持續蔓延，奧斯卡餐酒館傳播鏈今也外溢到小加拿大美語補習班，造成3人確診，更燒進好不容易控制急診室傳播鏈的慈濟醫院，更引發院內感染，造成醫護、病房患者、看護等共14人染疫，且確診個案持續增加。而教育處因應補習班群聚案，要求補教業者詳細列冊學生相關資訊，並要求該補習班停課至24日，而慈濟醫院則是即起至24日止，全面不開放探病。

衛生局今說明小加拿大美語補習班部分，由於該補習班1名外籍老師3日曾和友人到奧斯卡餐酒館用餐，雖然2人目前未有案號，但已讓2名學生及1名家長確診。

慈濟醫院部分，則是今天確診2名護理師案27878與案28185在3日曾前往萬榮鄉馬遠部落聚會所參加婚宴，與曾赴奧斯卡餐酒館染疫的音響工作人員接觸染疫，而昨天找不出感染源頭的案27555與2人是同事，研判因而染疫。

而慈濟醫院除了該3名護理師染疫，還有另外3名與其為同事的護理師、7名住院患者、1名看護染疫，由於奧斯卡傳播鏈目前已外擴至第3波，衛生局長朱家祥預測未來還會有第4波，呼籲曾赴奧斯卡餐酒館且無論有無收到細胞簡訊者，以及曾參加馬遠部落聚會所婚宴者，儘速前往快篩。

由於慈濟醫院好不容易平息急診室的傳播鏈，迄今又有爆發一波院內感染，院方今趕緊發聲明指出，即起至24日止，醫院全面不開放探病，病危或病情解釋不在此限，同時也會替全院工作人員進行普篩。急診雖維持運作，不過只收治急重症的患者，門診手術部分，若無住院需求者，則需完成快篩陰性，才可以執行。

此外，奧斯卡餐酒館迄今已讓縣內多所學校停課，如今又有補習班群聚案，不少家長擔心孩童因應科目不同，會到其他補習班上課，進而讓更多補習班淪陷，對此，教育處代理處長翁書敏表示，已要求補教業者詳細列冊學生就讀哪所學校及班級，並審慎評估預防型停課，而小加拿大補習班停課至24日。