珍珠奶茶可說是台灣的國民飲料，Q彈有嚼勁的珍珠，搭配香醇可口的奶茶，是不少人點手搖的第一選擇，然而如此吸引人的飲料，背後竟暗藏著偌大的致命危機，對此肝膽腸胃科醫師張振榕就提出一項「長期飲用珍奶對人體影響」的實驗，結果一出，眾人譁然，現場來賓也倒抽一口氣。

張醫師在《醫師好辣》的節目中提到「甜食對人體的健康會造成很大的影響」更利用一項實驗舉例，「有兩隻老鼠都在牠們體內放入大腸癌細胞，並分別餵食不同食物，一隻餵牠素食，另一隻則讓牠攝去高糖分。實驗結果出爐，吃素的老鼠癌細胞並無增大，而另一隻則在幾個月內病逝。」

而導致體內癌細胞大增的原因，張醫師也表示：珍奶內含的甜味全來自高果糖及玉米糖漿，而這兩者易使大腸的腫瘤細胞提高增生機會，大大增加罹癌機率！對此就有網友好奇，那加了「黑糖」的黑糖珍奶會比較健康嗎？營養師郭常勝就出面表示「黑糖的確有其營養價值，但並非多吃多補，且珍奶本身熱量就高，一天喝一杯可能就會發生有害健康的風險。」

張醫師的實驗令人倒抽一口氣 (圖/截自《醫師好辣》)

事實上，台灣歷年因癌症死亡名單中「大腸直腸癌」就佔居14年來的榜首，至於罹癌因素，有八成大都是與年齡、肥胖以及飲食、生活習慣等後天因素有關，建議民眾在大啖美食之餘，還是得多選些高纖維食物來攝取，搭配健康生活，才不會讓癌症有機會找上門。