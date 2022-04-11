近日大陸網上傳出生台灣的知名經濟學者郎咸平98歲高齡母親在上海過世，是在急診室就醫前等待核酸報告的過程中去世。郎咸平11日下午在社交媒體上公開發文，之前發布母親去世消息的是他哥哥，原本不想佔用公共資源討論，但也坦言感覺很悲痛，認為這本應該是可以避免的。

據郎咸平文章中表示，網上流傳母親過世的資訊是哥哥Allen（郎咸白）發的，由於好多平台都在轉發、猜測母親過世的事，本不想佔用公共資源談論自己家的私事，但是既然網上流傳開了，也必須說明情況。

文中承認母親的過世消息，坦言與哥哥一樣都很悲痛，認為這悲劇本來是可以避免的。郎咸平說明，因為媽媽年紀很大了98歲，老年人身體器官都不會太健康，這次腎臟有一點點衰竭，按照過去的診斷，只要打一針就好了。

只是因為上海嚴格規定必須要做核酸後才能就醫，母親在三甲醫院當場做的核酸竟然4個小時都沒出結果，對此深感震驚。最終在醫院急診室門口等待了4個小時後，永遠離我而去了。

郎咸平說，想去見媽媽最後一面，但由於社區封閉，花了相當多的時間和有關部門溝通才允許去醫院。站在馬路上也因為封城而叫不到滴滴，所以最終沒有見到母親最後一面。他更說希望這個悲劇不要再發生。

對此文章，在郎咸平的微博評論區也有不少大陸網友哀悼與留言「希望這樣的悲劇不再有」，認為遇到急危情況應有緊急預案應對、保障病人及時就醫。但也有網友認為，當下的防疫政策是為盡可能保護全民出發，不能成為破例的理由。