俄烏戰爭持續影響全球貴金屬市場，倫敦金屬交易所（LME）今年3月初發生震驚全球的「妖鎳」事件，鎳價曾引爆一波軋空行情，作為苦主的大陸青山控股，一夜面臨高達數十億美元的虧損。外國媒體指出，鋅特別容易受到庫存下降影響價格，目前LME鋅市場出現軋空的風險正在上升。

根據《澳洲金融評論報》報導，LME六種主要合約：銅、鋁、鋅、鉛、錫和鎳，可用總庫存從2010年的600萬公噸降至現在的僅剩50萬噸，創下有記錄以來的最低水平，其中鋅的LME倉庫庫存，從12月以來下降40%來到12萬7675噸，推升本週價格飆至2006年以來最高價。

ING大宗商品策略主管Warren Patterson更警告，LME鋅市場可能出現軋空潮，值得關注的是，市場更傳出大宗商品交易商托克（Trafigura）和其他公司為彌補全球供應短缺，正從LME倉庫中撤出大量的鋅。

報導分析指出，俄烏戰爭導致能源危機，使得許多鋅冶煉廠停產或減產，在短短不到3週的時間內，鋅庫存減少多達60%以上，而新一輪電價飆升，恐對鋅供應帶來更大壓力，這意味著價格可能持續走高。

回顧「妖鎳」事件，3月初全球最大鎳生產商青山控股為了避險對沖，在LME放空20萬噸鎳期貨，不料突然爆發俄烏戰爭，國際制裁導致出貨困難，促使鎳價飆漲。在俄鎳供應受阻的情況下，市場猜測青山的20萬噸以上鎳空單恐交不出現貨，於是多頭發起軋空，一舉將鎳價推上10萬美元，當時估算青山若被強制平倉，最高恐虧損120億美元，但LME最終不認帳讓青山全身而退。