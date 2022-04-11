六福旅遊集團搶攻端午節商機，粽子預購強活動起跑，今年共推6款端午粽禮組，延續前一年好評，甜、鹹、葷、素粽兼備外，更全新推出奢華粽禮「龍王極品鮑魚粽」，標榜整隻活龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材霸氣入料，極鮮海味精華與糯米完美結合，單顆總重達540克，尺寸跟臉一樣大，售價2,180元，搶攻頂級粽禮市場。另外，還有經典傳統「豐融家傳燒肉粽」1,280元（5入/組）、頂級素香「菌皇香椿天貝粽」880元（5入/組）。

六福旅遊集團關注在地動態，時常運用台灣天然食材推出特色商品，去年六福客棧與花蓮市農會聯手推出的「寶島豐味」端午粽禮，大受市場歡迎，台灣民眾最愛的北部粽「洄瀾經典福香粽」，特選光復鄉太巴塱部落的紅、黑糯米，為全台唯一紅糯米產地，每年僅在7月收成，富含眾多營養素，又帶獨特清香味，稱為「部落寶石」，每組5入680元。長輩與小孩最愛的鹼粽「洄瀾古早福氣粽」，選自富里鄉銀川有機白糯米，搭配屏東潮州鎮紅豆做成的內餡，每組6顆入，共620元。另有鹹甜粽組合「洄瀾經典雙福粽」，內含4顆傳統鹹粽及2顆甜蜜鹼粽，每組750元。即日起開放來電訂購專線或至「六福美饌」網站預訂，凡於4月30日前完成下訂，享早鳥優惠9折，大宗購買另享更超值優惠。

六福萬怡酒店「粵亮」廣式料理主廚融合創意及經典，今年更推出「龍王極品鮑魚粽」，嚴選半斤東南亞活龍蝦、彈牙鮑魚、鮮美干貝等頂級餡料，極鮮海味精華完美融入糯米之中，隨著粽葉展開而顯現的驚艷外型，陣陣鮮香海味夾帶著竹葉與荷葉的獨特清香撲鼻而至，餘韻留香令人回味不已。「豐融家傳燒肉粽」則以獨門秘製滷汁慢煨黑毛豬五花肉，以老雞、雞腳為基底的獨門秘製滷汁煨滷，肉質吸附滿滿滷汁膠質而不顯乾柴，搭配特選瑤柱干貝，再添花菇、鹹鴨蛋黃、花生及魷魚等內餡，用令人懷念的古早美味，呈現海陸交融完美鮮味。

全素食者都能享用的「菌皇香椿天貝粽」，特選號稱素食界天菜-天貝，紅藜麥米飯拌以松茸、栗子等佐料，加入主廚自製的香椿醬，搭配肉質豐厚、香氣濃郁的黑虎掌菌，讓素粽也帶有多層次風味及豐富的口感。六福旅遊集團堅持永續環保理念，今年以中國水墨山水為意象，設計可重複使用的保溫提袋，送禮自用皆適宜。

六福客棧去年與花蓮市農會攜手合作推出「寶島豐味」端午粽禮系列，選自花蓮當地天然好食材，大受市場歡迎，今年續推北部鹹粽「洄瀾經典福香粽」及紅豆鹼粽「洄瀾古早福氣粽」外，更回應粉絲許願，推出「洄瀾精選雙福粽」，組合兩款鹹粽及甜粽，一次吃進全部好滋味。

「洄瀾經典福香粽」以北部粽傳統工法製作，嚴選花蓮光復鄉的紅、黑糯米，紅糯米為阿美族太巴塱部落相傳幾百年的聖品，全台唯一產地，僅於每年7月收成，極其珍貴，被稱為大地恩賜的「紅寶石」，具高營養價值，帶有特殊的香氣，再搭配花蓮酒糟豬，堅持自然熟成飼養，肉質鮮嫩，佐以香菇、蓮子、栗子純手工包製，內含紅糯米粽3顆、黑糯米粽2顆，總共5顆680元，兼顧美味與健康。冰涼Q彈的鹼粽是長輩及小孩都愛的風味，「洄瀾古早福氣粽」採用富里鄉100％有機栽種的銀川白糯米，米香味甜，以純手工古法製成，更顯晶瑩彈潤，內料來自屏東潮州鎮紅豆，粒粒飽滿，酥鬆紮實，每組6顆入共620元。「洄瀾經典雙福粽」可吃到黑紅糯米Q彈清香，以及鹼粽軟糯內餡香甜，內含紅糯米粽2顆、黑糯米粽2顆、紅豆鹼粽2顆，每組6顆入共750元。