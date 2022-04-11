桃園機場捷運A22站鐵道局力拚10月完工今年底試營運通車。(呂曉蟬攝)

機場捷運中壢延伸線經歷8年多施工，A22老街溪站站體外觀成型，目前正在做設備最後測試，民眾引頸期盼機捷延駛進中壢市區，讓大眾交通運輸更加完善。交通部鐵道局表示，車站土建及環境設備工程接近完成，將續辦機電系統整合測試，預計10月全數完工，力拚今年底試營運通車。

交通部鐵道局說，A22老街溪站B1穿堂層的車站服務台、售票機、進出站閘門、電扶梯等都安裝完成，目前進行設備單機測試中；B2月台層的月台門、乘車資訊顯示器等也已架設，未來延伸線營運的首列車，正在青埔機廠測試軌做動態測試中，後續將進行整合測試，預計在10月實質完工後，依據大眾捷運法相關規定辦理初履勘作業，確保安全無虞後即可通車。

桃園市長鄭文燦視察時指出，機捷A22老街溪站體和設備都已完成，目前進行測試，青埔機廠也在進行車廂改造，預定10月7號A22站全數竣工，除要讓2個不同的機電系統相容外，也要進行穩定性測試，請桃捷公司要在年底啟動A22站試營運，讓民眾享受機捷進入市區的便利性。他也說，目前機場捷運是有人駕駛，未來捷運綠線則是無人駕駛，希望捷運綠線與機場線也將進行系統整合，實現一車到底、建構捷運環狀線的目標。

他說，A22站以萍蓬草為設計意象具有地方特色，有永興公園與中豐路2個出口，可連接到老街溪河岸公園。另外，中壢火車站目前正在進行臨時前站設計，完成後會把舊中壢火車站拆除，讓站體更開闊，後續鐵路地下化中壢車站施工階段，將先以A22老街溪站為捷運發車站，中壢車站至A22老街溪站距離約1公里，交通局會安排往返兩處的免費接駁車。