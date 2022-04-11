基隆＋34足跡曝 凱悅KTV工作人員確診 17:092022/04/11 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆今天新增34例確診個案，市府公布12名確診者足跡，個案27586為凱悅KTV工作人員，連假期間連續2天，從午夜12時至上午8時前往上班；另有2名確診個案分別於4月6、7日前往中正區秀泰影城。 中央流行疫情指揮中心今天公布，與基隆相關新增36例。市長林右昌表示，有2例將移出、10例為快篩陽性專線通報、19例原匡列居隔者；5例疫調中。此外，中正區某工地衍伸雖增6例，但皆為原匡列居隔者，群聚案收斂中。 基隆＋28 愛心篩檢揪8確診 工地群聚案1家七口全染疫 品觀點｜重症清零控管輕症 正準備快篩國家隊 #基隆 #凱悅KTV #員工 #確診個案 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆＋34 工地群聚6居隔者確診 10例快篩陽性通報 16:442022/04/11 生活 愛心篩檢再找出7人確診 基隆城博會延辦至6月 三大考量點 10:232022/04/09 生活 新竹市＋7公布足跡 足跡重疊外縣市確診個案 14:102022/04/10 生活 基隆校園疫情燒不完 再增2校學生確診 累計12校淪陷 13:572022/04/10 生活 比照基隆「類普篩」 CDC採購800萬劑快篩試劑 15:092022/04/10 生活 高雄＋38 又爆3間酒店淪陷 6大張極樂足跡曝光 14:502022/04/09 生活 基隆愛心篩檢新增5例確診 5天揪38人 10:412022/04/11 生活 基隆快篩試劑中正區發完了 明下午全市加碼發放 18:462022/04/08 生活 高雄29例本土足跡曝光 陳其邁：娛樂傳播鏈收斂中 15:192022/04/11 生活 嘉市新增確診個案 與台南確診案有關 11:052022/04/09 生活 本土＋384創新高 高雄娛樂圈大擴散 04:102022/04/09 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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