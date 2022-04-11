基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆今天新增34例確診個案，市府公布12名確診者足跡，個案27586為凱悅KTV工作人員，連假期間連續2天，從午夜12時至上午8時前往上班；另有2名確診個案分別於4月6、7日前往中正區秀泰影城。

中央流行疫情指揮中心今天公布，與基隆相關新增36例。市長林右昌表示，有2例將移出、10例為快篩陽性專線通報、19例原匡列居隔者；5例疫調中。此外，中正區某工地衍伸雖增6例，但皆為原匡列居隔者，群聚案收斂中。